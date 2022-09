“Du fa’a’apu à l’assiette” : 36ème édition de la foire agricole

Organisée par la chambre de l’agriculture et de la pêche lagonaire, cette nouvelle édition de la foire agricole a pour thème “Du fa’a’apu à l’assiette”. Ce thème souligne l’engagement collectif porté par les pouvoirs publics, les collectivités et nos populations d’accompagner la transition alimentaire à différents niveaux : produire de manière responsable et de qualité, manger mieux et autrement et surtout, soutenir le développement des filières de production traditionnelle.

L’événement prévoit l’accueil de plus de 250 exposants, producteurs et commerçants en lien avec leurs activités, et répartis en six univers : “comment planter ?”, “comment élever un animal ?”, “comment valoriser en transformant ?”, “où se former ?”, “comment développer un projet ?”, et enfin, l’univers “nos produits, nos métiers, nos savoir-faire” qui regroupe nos producteurs agriculteurs, horticulteurs et artisans.

Le retour de la grande foire, c’est aussi la reprise des concours agricoles, tant prisés par les producteurs.

Cette année, le pari d’organiser une foire “100% locale” est lancé. Toujours dans une démarche de transition alimentaire et de promotion de nos produits locaux, du côté des boissons, la commercialisation boissons dites “sucrées (soda)” et jus fabriqués à partir de produits importés sera interdite, au bénéfice des boissons et jus de fruits frais, citronnades et eaux de coco. Du côté alimentation, l’application d’un cahier des charges précisant l’utilisation exclusive de produits locaux, avec une traçabilité exigée sur les produits carnés et produits de la mer est fortement soutenue et encouragée par la chambre et le ministère en charge de l’agriculture.

Objectif de cette édition 2022 : montrer à la population que “manger local c’est possible”, bon pour la santé, et pour le fenua… Plus de 250 exposants sont annoncés, 6 animations par jour sont prévues, un potager pédagogique de 300m², des concours pour primer le savoir-faire et l’innovation de nos participants.