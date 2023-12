Disparition de l’éminent architecte, Pierre Lacombe

Le Marara, le Private Island, le Ia Ora, l’hôtel Maeva, le Saint Régis, le Bora Nui devenu Conrad, le Pearl Beach de Tikehau et de Moorea, ou encore le Hilton de Faa’a… La liste est longue. Décédé dimanche 3 décembre, l’architecte Philippe Lacombe laisse derrière lui un important savoir-faire. Fondateur de l’agence Tropical architecture, il a également travaillé sur la présidence du Pays ou encore sur la gare maritime.

Diplômé de l’Institut de l’Urbanisme de Paris, Pierre Lacombe est arrivé en Polynésie dans les années 60 où il fait ses premiers pas avec la Setil sur les PGA de Punaauia et de Bora Bora, mais aussi sur l’extension de l’aéroport à Faa’a. En Nouvelle-Calédonie, où les architectes ne courent pas les rues dans les années 70-80, de nouvelles opportunités s’offrent à lui. Son réseau sur le Caillou lui permet de s’y rendre tout en gardant son agence à Tahiti. C’est d’ailleurs là-bas qu’il construira son premier hôtel : le Surf. Mais les événements meurtriers qui secouent la Grande terre le poussent à retrouver la douceur du fenua, où les travaux par ailleurs ne manquent pas. Comme le centre commercial et la résidence Lotus. On lui propose aussi de réaliser le siège de la Socredo, à partir de l’ancien bâtiment existant.

Pierre Lacombe se fait alors remarquer par le groupe Accor, qui lui confie la rénovation et l’extension de l’hôtel Marara, à Bora Bora. Séduit par son travail, le groupe lui confie la totalité de ses projets touristiques : le Private Island, le Ia Ora à Moorea, la rénovation et l’extension de l’hôtel Maeva. « J’ai eu la chance de réaliser un nombre important d’hôtels en Polynésie, comme le Saint Régis, le Bora Nui devenu Conrad, le Pearl Beach de Tikehau et de Moorea, le Polynesia, et le Top Dive à Bora Bora » raconte-t-il dans les colonnes du site Homme de Polynésie.

Son travail en Polynésie ne passera pas inaperçu à l’internationale à l’instar des Caraïbes, de New York ou de l’Afrique. Enfin, la Nouvelle-Calédonie ne l’a pas oublié puisqu’il est appelé avec son fils à réaliser le Sheraton Deva à Bourail. Plus récemment, son agence s’était vu confier le terminal de croisière à Papeete.

Ses proches lui feront un dernier adieu lundi à son domicile et mardi soir à l’occasion d’une veillée à l’église Saint Etienne de Punaauia à 19 heures.