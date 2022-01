Deuxième édition du Forum des formations et des métiers à Raiatea

Plus de 700 élèves sont venus à la rencontre des 200 intervenants de ce forum organisé à Uturoa. Certains avaient même fait le déplacement en bateau, dont une classe de Huahine. “C’est une opportunité pour nos 80 collégiens de 3ème et de 2nde de participer à ce forum qui leur donnera des perspectives d’avenir” indique Tamatoa Teai, leur professeur.

Métiers du tourisme, de bouche, de l’aéronautique, de l’environnement, de l’armée… Les ateliers étaient variés et surtout très fréquentés. L’objectif de ce rendez-vous annuel est primordial pour éclairer les jeunes sur leur avenir professionnel. “On a essayé de couvrir absolument tous les métiers, à la fois les formations d’enseignement supérieur, mais aussi les métiers de l’enseignement, les métiers du commerce, les métiers techniques, les métiers de l’artisanat, du bâtiment… Je crois que nous présentons presque tous les univers possible” explique Florence Meyer, proviseure au lycée des îles Sous-le-Vent.

Ce forum des formations et des métiers est une aubaine selon les élèves : “c’est mieux d’être en face de la personne pour lui parler, et on bénéficie de son expertise” admet Kaluna Maiarii.

Ces rencontres permettent de passer effectivement plus de temps avec les professionnels et d’aborder plus de questions… “On essaie de leur apporter des réponses” déclare Doris Taata, professeure au lycée professionnel de Uturoa. “Parfois, nos professeurs n’ont pas toujours le temps de nous expliquer, quand on est en classe. Et là, on est face à des professionnels dans leur métiers” confie Poehei Ahara, élève.

L’initiative a été saluée par l’ensemble des intervenants et l’équipe enseignante. “C’est pour cela que nous avons choisi de maintenir ce forum délocalisé, tous nos élèves ne peuvent pas se rendre à Tahiti pour aller vers l’information, et pour nous, c’est aussi important de montrer l’offre de proximité. Le lycée professionnel a une très belle offre adaptée au territoire, aux besoins économiques de nos îles” dit Florence Meyer.

Dans quelques semaines, les élèves devront formuler des vœux pour leur orientation.