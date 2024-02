Deux vols d’Air Tahiti font demi-tour en raison des mauvaises conditions météo

Leurs vols de 45 minutes environ a duré de longues heures sans pour autant qu’ils n’atteignent la destination voulue. Des passagers de deux vols domestiques ont dû prendre leur mal en patience, ce dimanche, en fin d’après-midi.

Le premier appareil devait rejoindre Raiatea, mais il n’a pas pu se poser, comme l’explique un passager : « On a tourné autour de l’île et, au final, on a débarqué à Bora Bora. On est resté juste pour le ravitaillement de l’avion et on est revenu à Tahiti ».

Alexandrine se trouvait sur le même vol. « C’est fatiguant. Je ne dis pas que c’est la faute d’Air Tahiti. Ce sont des aléas, mais ce qu’on a un peu en travers de la gorge, c’est qu’il n’y a eu aucune information (…) Ils sont au courant que la météo n’est pas bonne aux Iles Sous-le-Vent. Pourquoi maintenir les vols ? », s’est-elle interrogée.

Joanna, elle, se trouvait sur le second vol à destination de Huahine. « Ça a été long et pénible (…) on nous a donné un verre de jus » a-t-elle indiqué.

A leur retour à Faa’a, peu après 21 heures, les passagers étaient dans l’expectative. « On est obligé de déranger la famille qui habite loin. On est obligé de se débrouiller en attendant un retour », a soufflé Alexandrine, censée reprendre le travail ce lundi matin : « Je ne sais pas ce que va me dire mon employeur ».

Tous devraient pouvoir embarquer de nouveau, ce lundi matin, en espérant, cette fois, arriver à bon port.