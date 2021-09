Deux matahiapo témoignent de leur forme grave de Covid-19

Pour ce patient, tout a commencé lors d’un accident de travail. D’abord blessé au pied, il a contracté la Covid-19, qui a gravement détérioré son état de santé : “J’étais en manque d’air. Je n’arrivais plus à respirer et je n’arrêtais pas de tousser. Mon Covid, il est sérieux, c’est pour ça qu’on m’a isolé dans une chambre loin”.

Placée en salle de réanimation pendant deux semaines, cette patiente voit enfin le bout du tunnel. Elle sort de l’hôpital, mais emporte une bouteille d’oxygène à domicile : “Je ne pouvais plus parler à personne. J’étais obligée de garder les yeux fermés, j’avais du mal à respirer. C’est ça l’aspect le plus grave de la maladie : le manque d’air. J’ai beaucoup souffert. Je reviens de loin”.

Avant leurs hospitalisations, ces deux matahiapo étaient opposés à la vaccination. Aujourd’hui, ils tiennent un tout autre discours : “C’est vraiment important d’aller se faire vacciner. Pour votre santé et celle des autres. Si je m’étais fait vacciner, la maladie ne se serait certainement pas aggravée comme ça”. Et un autre d’ajouter : “J’ai demandé à mon taote si je pourrai me faire vacciner. (…) Aujourd’hui, je regrette de ne pas avoir été vacciné. (…) Ne faites pas cette bêtise, allez vous faire vacciner”.