Air Tahiti : Jean-Crhistophe Bouissou et Manate Vivish s’expliquent, les salariés inquiets

Après l’annonce de l’arrêt des dessertes de 27 îles par Air Tahiti, le ministre en charge des Transports inter-insulaires Jean-Christophe Bouissou, avait lancé un avertissement à Air Tahiti, menaçant de créer une autre compagnie aérienne locale pour desservir toutes les îles. Des propos qui ont provoqué l’émoi au sein de l’entreprise privée.

Ce mercredi matin, le ministre a reçu le directeur Manate Vivish et le président du conseil d’administration de la compagnie James Estall. Le dialogue semble apaisé : « La réunion s’est déroulée dans d’excellentes conditions, assure Manate Vivish. Il y a une convergence de vues à la fois du ministre et de l’équipe d’Air Tahiti qui était là pour faire le constat de la situation de la société mais aussi des difficultés que peuvent rencontrer les habitants des îles qui ne sont pas desservies. »

Le directeur d’Air Tahiti explique qu’il « ne s’attendait pas » à la prise de position du ministre en début de semaine.

Cyril Legayic porte parole de la CSTP-FO syndicat le plus représenté au sein de la compagnie, s’étonne également : « On a été surpris de l’intervention de monsieur Bouissou à la télé tout ça. C’est un peu un comportement agressif vis à vis d’Air Tahiti alors qu’ils auraient pu régler ce problème différemment au lieu de médiatiser des choses dont le gouvernement est seul responsable. Il est responsable du fait que les îles, c’est un service public, les îles, Air Tahiti n’était pas obligé de desservir les îles qui ne font pas partie de sa convention et ce sont des îles déficitaires. (…) Moi je trouve que c’est de la provocation et c’est déplacé »

Des pistes sont étudiées pour une reprise de l’activité : « il faudra discuter avec le Pays de ces différents scénarii. » Un conseil d’administration d’Air Tahiti est prévu mardi. « Nous sommes désolés d’être dans cette situation là et espérons le plus rapidement possible récupérer le niveau d’activité que nous avons pu avoir dans le passé et faire en sorte qu’Air Tahiti recolle avec son slogan qui est Te matira’a o te mau motu (le lien entre les îles, NDLR). «

La compagnie prévoit de terminer l’année avec un déficit important « autour de 5 milliards ». Les salariés sont aujourd’hui « réduits à une activité qui est très faible et se voient amputés leur rémunération de moitié. »

Secoués par les déclarations du ministre, les 1400 salariés de l’entreprise n’ont pas manqué de réagir. L’un des pilotes, William Toofa, a publié une lettre ouverte très partagée, hier. Ils prévoient une manifestation la semaine prochaine.