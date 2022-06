Desserte aux Marquises Nord : arrivée de la navette Kaoha Tini

Destinée à la desserte des îles du Nord de l’archipel des Marquises, la navette Kaoha Tini a accosté mercredi 22 juin au quai de Hakahau. Elle sera basée en baie de Taiohae à Nuku Hiva. “Enfin le Kaoha Tini est arrivé ! C’est une bonne chose pour le Nord, aussi bien pour les touristes que pour la population, se réjouit Colette Kollars, agent d’accueil au comité du tourisme de Nuku Hiva. C’est une bonne connexion pour voyager dans nos îles voisines plus facilement. On en avait besoin. Cela faisait plusieurs mois déjà qu’on n’avait pas de moyens pour partir à Ua Huka. On pouvait uniquement y aller via des bateaux privés, donc c’était très cher. Kaoha Tini est très attendu aux Marquises”.

“C’est un événement attendu depuis trop longtemps. Enfin, Kaoha Tini arrive sur la partie Nord des Marquises qui était un peu le bébé oublié. Depuis un certain temps, le sud avait le Te Ata O Hiva. C’est vraiment une navette qui rend service à nos populations. Nous sommes heureux d’accueillir ce nouveau bateau ici. (…) En tant que pasteur aux îles Marquises, c’est vraiment une bénédiction d’avoir ce genre d’outils. Il y a des personnes âgées qui sont malades, des femmes enceintes… Nous avons des hélicoptères qui ont prêté main forte, mais cela a un coût. Un bateau comme celui-ci qui a fait ses preuves dans le Sud va certainement être très utile pour nos populations. Ua Pou comme Ua Huka a besoin d’un outil qui puisse amener nos populations dans de bonnes conditions sur la place car nous avons un super hôpital et une équipe de soin formidable” indique le pasteur Jeff Marurai Parker.

Les caractéristiques techniques de Kaoha Tini en terme de capacité d’emport sont légèrement plus importantes que celles de la vedette du Sud, car adaptées à la densité de la population et la proximité des îles du Nord entre-elles, permettant éventuellement des rotations plus régulières. Malgré tout, le choix stratégique d’une motorisation identique que celle de la vedette du Sud avait été retenu afin d’optimiser les moyens, la maintenance et un fonctionnement rationnel plus efficient. Elle est propulsée par deux moteurs de 500 chevaux chacun capable de filer à 15 nœuds maximum et dispose de 5 000 litres de capacité de fuel permettant une autonomie de navigation de 50 heures.

La vedette fait 23,03 mètres de long et 2,16 mètres de large pour une capacité d’emport de 60 passagers maximum incluant les personnes à mobilité réduite et de 7 tonnes de fret “conteneurisé” en pontée. Elle est armée de 6 membres d’équipage. Cette nouvelle vedette est également équipée des équipements et accastillages nécessaires aux transports d’évacués sanitaires, sur chaise roulante ou sur brancard.

Le coût global de la navette, entièrement supporté par le budget du Pays, s’élève à 178,437 millions de Fcfp.