Des touristes victimes d’arnaque aux voitures de location

La désillusion a été totale. Comme d’autres vacanciers, Arnaud, père de famille, espérait trouver un véhicule de location à un prix attractif pour visiter Tahiti et Moorea. Il fait ses recherches sur Internet et tombe sur une société de location de voiture référencée pour son voyage sur l’île soeur. Les échanges débutent via une messagerie instantanée.

« J’ai trouvé un lien sur Google et j’ai vu que les tarifs étaient plus intéressants que la moyenne, raconte-t-il. Je suis rapidement rentré en contact avec le propriétaire, et quand j’arrive à Moorea… pas de voiture » . Il essaie alors de joindre le propriétaire, mais n’y parvient pas. « Après une heure d’attente, on s’est évidemment rendus compte que c’était une arnaque » , souffle-t-il. Arnaud a finalement porté plainte.

Selon plusieurs victimes, l’arnaqueur faisait preuve de sympathie. Celui-ci confirme bien les paiements par courrier électronique, et y joint des fausses factures où figure le nom de son entreprise… qui ressemble à s’y méprendre à celui d’une véritable société de location, basée à Moorea.

Joint par téléphone, le gérant de cette dernière a été très surpris d’être contacté par plusieurs victimes. « J’ai reçu plusieurs coups de téléphones de personnes qui disent qu’elles m’attendent à l’aéroport, explique-t-il. Lorsque je vais sur mon logiciel et que je vois que je n’ai pas de réservation, je leur demande s’ils sont à Moorea. Ils me répondent qu’ils sont à Tahiti (…). J’ai compris qu’il y avait une ‘fausse’ société qui, apparemment, ferait des arnaques (…) Les clients m’appellent pensant joindre cette autre société » .

Une résidente de Tahiti, qui avait payé en avance et en cash, a vécu la même mésaventure que certains des touristes lésés.

Ce type d’arnaque ternit l’image des loueurs professionnels, qui appellent à une grande vigilance sur internet. « Nous avons des sites et des plateformes de paiement sécurisés, des commentaires et des reviews, détaille la directrice d’Avis Élodie Lansun. Il ne faut pas que le prix soit le seul critère de choix. Il faut passer du temps, comparer, chercher les retours d’expérience » .

En cas d’arnaque constatée, il est conseillé de porter plainte contre X. Une des victimes s’est rendue à la gendarmerie, et une enquête a été ouverte.