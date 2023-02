Des SDF qui dérangent, des parents d’élèves qui montent au créneau

La rencontre s’est faite en toute discrétion. Les associations des parents d’élèves du collège Anne Marie Javouhey et de La Mennais ont sollicité Père Christophe.

L’un des deux établissements se situe jsute à côté du centre d’accueil te Vaiete, les parents s’inquiètent de la présence des SDF. Un sujet visiblement sensible. Car ni les parents d’élèves, ni père Christophe n’ont souhaité s’exprimer face à notre caméra. En tout cas, pas dans l’immédiat.

Mais les comportements hostiles de certains sans abris dans les parages ont alerté des parents d’élèves. S’ils ne sont pas tous agressifs, 2/10 présentent des troubles psychiatriques selon le presbytère. Certains suivent d’ailleurs un traitement au centre d’accueil.

Dans un courrier adressé au maire de Papeete, le directeur du collège Anne Marie Javouhey interpelle les autorités. La situation se dégrade. Il évoque les désagréments que subissent les élèves, les « odeurs d’urine sur les murs, les déchets, et des cartons et affaires personnelles » qui trainent.

Mais ce sont surtout les « altercations entre SDF » qui préoccupent. Des accrochages, y compris avec les élèves, sont signalés au moins une fois par semaine depuis 6 mois.

Selon nos informations, la direction d’une banque et des commerçants devraient également monter au créneau, pour les mêmes raisons… “Il y a un arrêté qui existe. La mendicité est interdite dans la ville de Papeete mais la police municipale et la DTPN ne peuvent pas arriver à résoudre ce problème tout seul. Il faut des vraies solutions, il faut que les politiques prennent les choses en main. J’en ai vu moi-même s’exhiber. Ils marchent nus dans la rue. C’est inadmissible en Polynésie de voir des gens nus dans la rue, autour d’une école, autour d’une cathédrale !”

Quelques rues plus loin, la direction de cette école primaire a vu le nombre d’incivilités augmenter. Ce n’était pas le cas il y a encore un an. Cela se passe aux heures de fermeture de l’école. “Notre souci c’est plutôt en soirée. On a des sans domicile fixe qui viennent squatter à l’intérieur des écoles. Parfois il y en a qui font leurs besoins, il y a des consommations d’eau. Et ça nous pose aussi un souci parce qu’on aimerait protéger nos établissements et ne pas trouver des espaces souillés au sein de l’école le matin.”

L’ouverture du centre de jour et de formation à Mamao est prévue au mois de juin. Il devrait permettre de les occuper et de les éloigner un peu du centre-ville.