Des journées de rencontres inter-quartiers à Tahiti et Moorea du 11 juillet au 18 septembre

Au cours des dernières années, la crise sanitaire a mis davantage en exergue les difficultés rencontrées par les enfants et les jeunes des quartiers. Ils ont souffert, notamment, d’un manque d’interactions sociales et d’activités. Face à cette situation, le Gouvernement lance un programme d’actions inter-quartiers, dans et avec l’ensemble des communes de Tahiti et de Moorea pendant les vacances scolaires, du 11 juillet au 18 septembre 2022.

Ce programme d’actions inter-quartiers nommé “Taure’a re’a Tour” a pour ambition de faire des périodes de vacances scolaires un temps utile et ludique pour les jeunes des quartiers, et permettra à ces jeunes de se rencontrer, d’échanger, de découvrir et de pratiquer des activités diverses : sports, activités artistiques, culturelles, numériques.

Le « Taure’a re’a Tour » mobilisera pleinement les services du Pays, les collectivités locales, ainsi que les partenaires associatifs, culturels et sportifs, pendant toute la période du projet. Leur engagement est total et s’inscrit dans la continuité des efforts collectifs fournis pendant la crise sanitaire.