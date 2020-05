Des habitants de Hitia’a o te Ra initiés aux métiers du secteur primaire

L’association Te Hotu Nui no Tiarei a bien entendu l’appel du Pays à consommer local. C’est à cette fin qu’elle a entamé ce mercredi une session d’initiation aux métiers du secteur primaire, à l’attention des administrés de Hitia’a o te Ra.

Au programme : une initiation à l’apiculture, à la permaculture mais aussi à l’aspect financier de ces activités, avec des intervenants bénévoles.

« Pour consommer local, il faut planter. Et pour planter, il faut avoir un terrain et monter une entreprise, indique Kavera Tutehau, à l’origine du projet. Il y a tout un cheminement pour être indépendant par rapport à la consommation locale. »

L’objectif de l’association est de pouvoir repérer, avec cette initiation, les plus intéressés afin de leur proposer, par la suite, une formation plus approfondie. Et pour cela, elle envisage de demander l’aide du Pays afin de bénéficier d’un terrain où planter les fruits, tubercules et légumes ; mais aussi de contrats CAE pour les stagiaires, afin qu’ils puissent être rémunérés le temps que les produits poussent.

(crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

Parmi les participants du jours, certains montraient déjà leur grand intérêt, comme Olivier, pour qui « c’est une aubaine de bénéficier de cette formation ». « J’ai toujours voulu me lancer dans l’apiculture, donc aujourd’hui c’est un début pour moi. On a appris comment les abeilles travaillent, comment elles s’organisent. Il y en a qui s’enrichissent dans le monde avec le miel, pourquoi pas nous ? Même si c’est sûr que ça ne va pas venir du jour au lendemain… »

Landry aussi était content d’être là. Lui, c’est plutôt la permaculture qui l’intéresse. « Je plante déjà des légumes chez moi, pour notre consommation personnelle, mais j’ai encore des choses à apprendre pour en faire mon métier. »

Une trentaine d’habitants de Mahaena y ont participé ce mercredi. Demain jeudi, ce sera au tour de Hitia’a. Vendredi et samedi seront consacrés à Tiarei. Puis l’initiation reprendra lundi et mardi pour les habitants de Papenoo.