Des fleuristes du fenua formés par un maître en art floral

Il y a deux ans, Alexandra, une jeune femme atteinte de mucoviscidose et greffée des poumons rejoignait Moorea depuis Tahiti en aviron. Une sacrée prouesse pour sensibiliser sur la maladie, le don d’organe et démontrer que rien n’est impossible avec de la volonté. Deux ans plus tard, malgré un début de rejet, elle s’est lancée un nouveau défi encore plus grand : ramer 50 km entre Taha’a et Bora Bora.