Des entreprises polynésiennes signent une convention pour l’insertion professionnelle des sans-abris

Sécuriser le retour à l’emploi des sans-abris et l’accompagnement renforcé de leur sortie de rue à travers la mise en place d’un réseau de Référents en entreprise, c’est l’objectif du projet Nati O Te Torea.

Mardi, les entreprises partenaires, la ministre de l’Emploi et la ministre des Solidarités, ont signé une convention. Plus de 20 emplois avec une perspective de CDI ont pour l’instant été identifiés. Quatre à 5 personnes sont en attente et 8 à 10 personnes vont passer des entretiens professionnels très prochainement. L’association a déjà identifié 40 entreprises qui vont adhérer au projet.

Crédit : présidence de la Polynésie

Les référents en entreprise, sélectionnés sur la base du volontariat, feront le lien entre la personne sans-abri accueillie et l’association Te Torea. « Ce qui est génial avec ce projet, c’est que purement parlant, il ne coûte presque rien. Il y a des frais d’intendance pour les jours où l’on reçoit les gens, le ma’a, les frais techniques, le micro, la sono… Ça ce sont vraiment des choses faciles à avoir pour l’association. Tout le reste, c’est du temps de travail des salariés », indiquait en juin Christopher Gibson, lauréat du 3ème hackathon solidaire de l’association Big Bloom.

Le groupe à l’origine de ce projet était composé, entre autres, de professionnels de la Caisse de prévoyance sociale, de la Polynésienne des eaux ou encore de compagnies aériennes.