Des dons alimentaires pour 400 familles de Punaauia

Des centaines d’habitants de Punaauia sont venus récupérer ce matin leur panier rempli de nourriture à la paroisse Saint-Étienne. Comme chaque année depuis 15 ans, ces dons sont récoltés aux abords des magasins de Punaauia. L’opération est menée par l’association Heretini, avec le soutien de la commune.

“Nous avons commencé avec 60 familles, cette année c’est 400 familles, souligne John Tuaiva, diacre de la paroisse et président d’honneur de l’association Heretini. Pourquoi c’est important pour moi ? Lorsque j’étais jeune, j’ai connu la faim. Et j’avais cette possibilité, cette capacité de pouvoir le faire. Et on s’est lancé et voilà, ça fait des heureux. »

“C’est l’ampleur de la récolte qui nous permet d’aider le maximum de familles, appuie Simplicio Lissant, le maire de Punaauia. Mais c’est peut -être aussi un signe des moments difficiles que nous vivons. Et il faut absolument que la collectivité, que les associations mais aussi nous-même répondions à cet appel à la solidarité […] c’est comme ça que nous allons pouvoir traverser les moments difficiles, ensemble. »

Pour mener à bien cette opération, plusieurs bénévoles ont consacré leur temps à la récolte des dons et à la distribution des paniers. Les familles bénéficiaires ont été identifiées par les services sociaux de Punaauia et par la paroisse Saint-Étienne.

(Crédit Photo : TNTV)

“J’ai toujours fait ça pendant 4 ans, là c’est ma 5ème année. C’est important pour nous, surtout les familles nécessiteuses, qui n’ont rien à Noël, confie Irène, bénévole du quartier Haupuni. Avec ce qu’il s’est passé chez nous pendant la covid, il y en a qui n’ont pas de travail. »

Du côté de ceux qui viennent récupérer les denrées, c’est un soulagement bienvenu : “C’est bien pour les familles qui sont dans le besoin, souffle une bénéficiaire. Surtout en ces temps, deux ans de covid, après la reprise qui a été très dure. Je pense que c’est une bonne chose pour les familles des quartiers défavorisés de Punaauia“.

Cet élan de solidarité permettra à tous les bénéficiaires de garnir leur table en ces périodes de fête. Un luxe pour de plus en plus de familles à Punaauia, comme ailleurs en Polynésie.