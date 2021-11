Des cyclistes croisiéristes aux îles Sous-le-Vent

La croisière est particulière puisqu’à chaque escale, les touristes visitent l’île en vélo. Une belle façon de découvrir la Polynésie avant la Ronde tahitienne. C’est la quatrième croisière de ce type dans nos eaux.

“Ils vont partir vers Faaroa puis au marae de Taputapuatea où ils auront des haltes touristiques pour découvrir les plus beaux sites de la Polynésie. C’est une croisière qui est une retombée directe de la Ronde tahitienne. Le tour operateur souhaitait continuer les croisières cyclistes sur la Polynésie française, et avait programmé cette croisière pour la fin d’année, et donc on est là pour visiter toutes les îles Sous-le-Vent. Ce sont essentiellement des cyclistes américains, certains étaient déjà venus il y a quelques années pour la Ronde tahitienne, et ils font donc maintenant une croisière découverte à vélo” explique Benoît Rivals, organisateur de la Ronde tahitienne.

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

Les touristes ont été accueillis ce matin sur le quai d’honneur de Uturoa avec des danses. Montées, côtes et paysages somptueux défilent sur leur passage. Les coureurs sont libres de leurs mouvements. Ils peuvent s’arrêter ou pas aux différentes activités prévues.