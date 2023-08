Des creux de 6 mètres attendus, vendredi, aux Iles du Vent

Cette forte houle est liée à « une imposante dépression, située à plus de 3000 kilomètres au Sud » de la Polynésie. Ce jeudi, les habitants de l’archipel Australes, qui est placé en vigilance orange, seront les premiers touchés. Des creux de 6 mètres sont attendus à Rapa dans le courant de l’après-midi.

L’épisode va ensuite se propager vers le Nord et l’Est pour atteindre « à partir de la fin de nuit de jeudi à vendredi, les zones Sud et Ouest des Tuamotu et les Gambier, puis la Société, et enfin les parties Centre et Nord des Tuamotu vendredi après-midi », précise Météo France. La vigilance orange a donc été étendue, ce jeudi matin, aux Tuamotu Ouest et Sud, ainsi qu’aux Gambier. Il en sera de même pour les Iles du Vent et les Iles Sous le Vent à partir de 15 heures.

Appel à la plus grande prudence

Vendredi après-midi, aux Iles du Vents, « les creux moyens au large atteindront 4 mètres » et « des déferlantes de plus de 6 mètres » pourraient toucher « les récifs et côtes exposés des île ».

« Les lagons feront l’objet d’une élévation du niveau de la mer, et de forts courants s’établiront aux abords des passes. Enfin, des submersions littorales sont à craindre sur les façades Sud et Ouest des îles. Ces phénomènes seront accentués lors de phases de pleine mer. En conséquence, cette très forte houle représente un danger qui appelle à la plus grande prudence », souligne Météo France.

La situation devrait s’améliorer à compter « de vendredi pour les Australes, puis à partir de samedi pour les autres archipels ».