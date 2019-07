Des cravates en nacre made in Gambier

Emmanuelle et Stéphane Paeamara ont lancé leur propre société de gravure sur nacre il y a quelques mois. “On parle beaucoup des perles. Mais qu’est-ce qu’on fait des coquilles ? Parce que la perle est dans une coquille de nacre. J’ai voulu donc promouvoir cette coquille de nacre en la travaillant afin de montrer sa richesse” explique Emmanuelle, bijoutière.

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

Aujourd’hui, le couple emploie deux jeunes femmes (une étudiante et une Mangarévienne qui vient de terminer ses études) pour les assister. À l’occasion du 30e congrès des communes, Rikitea leur a confié la fabrication de deux cadeaux remis aux personnalités présentes : “Nous avons créé des cravates, avec des perles au lieu de mettre des cordes et tout… On a voulu innover, donc on s’est dit : pourquoi pas avec des perles et des intercalaires en nacre, et avec un coquillage qui s’appelle le Sept-doigts”.

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

Par ailleurs, le collège Saint Michel de Rikitea ouvrira, à la rentrée,une nouvelle filère BPMA (Brevet Polynésien des Métiers d’Art) section gravure sur nacres. Une formation diplômante sur 2 ans.