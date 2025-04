Des bières du fenua primées à un concours international dans l’Hexagone

La bière locale n’avait plus brillé dans un concours international depuis les années 90 avec la Hinano. Cette fois, ce sont la Tea et la Pia de la brasserie Hoa qui ont été récompensées dans un concours à Lyon.

La Tea, bière blonde, a reçu une médaille d’or dans sa catégorie. La Pia IPA décroche quant à elle l’argent dans la catégorie Pale Ale.

Le concours international de Lyon est organisé chaque année et récompense les vins, bières et spiritueux du monde, mais aussi les fromages et charcuteries.

Pour cette édition qui s’est déroulée les 21 et 22 mars, 1600 bières de 54 pays ont été analysées et jugées par 1100 jurés de 39 nationalités différentes. Au total, plus de 500 médailles d’Or et d’Argent ont été attribuées et 18 bières ont reçu un trophée.

Dans un communiqué, la brasserie du fenua a fait part de sa « fierté ». « Ces prix sont non seulement une reconnaissance pour nos équipes et notre savoir-faire, mais aussi un encouragement pour continuer à repousser les limites de notre métier et à faire découvrir la bière artisanale au plus grand nombre ».