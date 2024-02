Dernière croisière à Pitcairn pour l’Aranui avant plusieurs années

Cette croisière de 11 jours passera, à l’aller, par les îles d’Anaa et d’Amanu, avant que le navire atteigne l’île de Pitcairn, jeudi.

« C’est un voyage d’autant plus exceptionnel que c’est le dernier avant plusieurs années du fait de la planification de nos différents voyages. On sort des eaux polynésiennes pour aller sur le plus petit territoire britannique. Une île chargée d’histoire », explique Thery Chevalin, chef de projets marketing chez Aranui.

Les passagers auront l’occasion de poser le pied sur l’île où vit aujourd’hui une cinquantaine de descendants des mutins. « Ils pourront visiter le village avec des guides locaux. C’est une petite communauté. Tout le monde fait un peu de tout. C’est une île atypique. Un petit caillou perdu au milieu de l’océan », ajoute Thery Chevalin.

A bord : essentiellement une clientèle anglo-saxonne dont l’imaginaire a été bercé par l’histoire des mutins de la Bounty. (Crédit: TNTV)

Cette croisière a séduit en particulier la clientèle anglo-saxonne dont l’imaginaire a été bercé par l’histoire de la Bounty. « On a des Américains, des Australiens et des Néo-Zélandais, mais aussi pas mal de résidents qui veulent voir un peu autre chose que les Marquises et nos itinéraires habituels », souligne celui-ci.

Mais ce voyage d’exception a un coût. Il faut compter entre 500 000 francs et 600 000 francs par personne pour une cabine à bord, en pension complète, excursions comprises.