Dépression NAT : l’archipel de la Société passe en pré-alerte cyclonique

À moins de 48 heures du passage de la dépression NAT, les Îles-du-Vent et les Raromatai ont été placées en pré-alerte cyclonique par le haut-commissariat, ce mardi. Des vents violents, de fortes pluies et une houle de 5 mètres sont attendus sur les Îles-Sous-Le-Vent entre mercredi matin et mercredi soir, puis sur les Îles-du-Vent entre mercredi soir et jeudi.