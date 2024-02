Dépression à venir : la population appelée à « préparer son kit d’urgence »

Si le beau temps sera au beau fixe ce week-end, à compter de dimanche soir, la situation devrait commencer à se dégrader.

Météo-France Polynésie française prévoit un passage d’une possible dépression tropicale avec l’arrivée de pluies dès ce dimanche soir, suivies par des vents forts pouvant atteindre 90 km/h prévus lundi et mardi, ainsi qu’une forte houle.

« On a deux phénomènes qui sont en train de se former, et le plus proche est à plus de 1 500 kilomètres des îles de la Société, est en train de se creuser avec une trajectoire vers l’est. Il devrait se transformer en dépression tropicale modérée dans la journée de samedi, et s’il continue sa trajectoire et son intensification, toucher éventuellement les îles de la Société à compter de la journée de lundi précise Philippe Freyssinet, directeur de Météo-France en Polynésie. Il y a encore une incertitude à la fois sur l’intensification du phénomène et sur sa trajectoire ».

La dépression devrait passer au plus près de l’archipel de la Société dans la nuit de lundi à mardi. Elle se dirigera ensuite vers l’Est, et pourrait toucher les Australes à moindre mesure.

Les prévisionnistes parlent d’une probabilité de 50% d’une dépression tropicale modérée, et 1/4 de chance qu’elle soit forte.

« Il faut être prudent, il faut éviter les sorties en mer. Il faut être prudent pour tous ceux qui habitent en bords de rivière. Les services du pays sont déjà mobilisés pour anticiper les problèmes, et faire des curages où potentiellement il y a un danger » a déclaré ce matin le président du Pays Moetai Brotherson, présent aux assises de l’audiovisuel.

La première phase de mise en garde cyclonique a été déclenchée ce vendredi à 8 heures par le Haut-commissaire pour l’archipel de la Société. La situation est sous surveillance.

« Le message, c’est de se préparer et de prévoir son petit kit d’urgence. Si la dépression devenait intense, on passera des messages un peu plus directifs et précis à l’ensemble de la population pour se sécuriser. On est en pleine phase de saison cyclonique » indique Cédric Rigollet, directeur adjoint de la protection civile au sein du cabinet du haut-commissaire.

Il est demandé à la population de :

disposer de provisions d’eau et d’aliments pour un à deux jours ;

préparer son kit d’urgence ;

disposer du matériel pour sécuriser son habitation (toitures et baies vitrées) ;

nettoyer les jardins / élaguer les arbres si nécessaire ;

ranger les objets susceptibles de s’envoler.

Tous les directeurs, chefs de services et d’entreprises doivent s’assurer que le personnel prévu au plan particulier de sécurité de leur établissement peut être rapidement rassemblé.

Aucune mesure de restriction n’est pour le moment décidée.