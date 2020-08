Dépôt d’un préavis de grève au Service de l’assistance et de la sécurité de la présidence

Sans accord, la grève prendra effet le mardi 11 août à 00 heure et ce pour une durée illimitée.

Le syndicat dénonce des « problèmes relationnels entre le chef de service et le personnel », du « favoritisme », une « hygiène et sécurité du personnel dans les ministères à revoir », une « voiture de service en très mauvais état, à remplacer », des « plannings de service appliqués aux agents sans concertation et sans l’avis de la CTP ». La confédération demande une « remise en place de la prime d’habillement » et enfin, le « remplacement du chef de service », Léopold Teaotea.

Léopold Teaotea avait pris la direction du nouveau service d’accueil et de sécurité en 2016.

Le service d’accueil est de sécurité est chargé d’assurer les missions d’accueil, de gardiennage, de surveillance et de sécurité. Il veille à la sécurité du Président de la Polynésie française, de ses collaborateurs et du gouvernement.

Ses agents accueillent le public et assurent la surveillance des biens du pays.