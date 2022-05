Départ des lycéens de Uturoa pour 4 semaines de stage en métropole

Habituellement réalisés dans les Raromatai, et plus exceptionnellement à Tahiti, ces quatre semaines de ces stages vont se dérouler sur l’ensemble de l’Hexagone, sous l’impulsion de leur professeur d’économie-gestion, madame Heitaa. Il s’agit d’acquérir de nouvelles compétences, de gagner en autonomie et de renforcer les perspectives d’insertion professionnelle.

Le projet a immédiatement enthousiasmé les étudiants, 15 d’entre eux n’ayant jamais quitté le fenua. Ils se sont fortement mobilisés à travers leur association (MDLE) pour financer une partie de leur séjour. Ils ont ainsi obtenu de nombreuses aides des entreprises locales de Raiatea et Tahaa, grâce à des actions de levées de fonds (marché artisanal, vente de plats, sponsors…).

(Crédit photo : présidence de la Polynésie française)

Le financement a aussi été possible grâce à la contribution du ministère polynésien de l’Éducation, au niveau de la prise en charge du billet de l’accompagnateur, et de l’hébergement spécialisé de deux étudiants malvoyants qui séjourneront à Paris.

Le haut-commissariat a également pris en charge 16 billets Papeete-Paris-province, dans le cadre de la continuité territoriale. Les compagnies Air Tahiti Nui et Air Tahiti, partenaires du projet, ont aussi offert 2 billets d’avion, et ont organisé la réception de départ au salon d’honneur de l’aéroport de Faa’a.

Le séjour durera 4 semaines, du 30 mai au 25 juin 2022. Les étudiants seront accueillis dans plusieurs villes : Bordeaux, Chateaubriand, Martigues, Montpellier, Nice, Paris, Toulouse…, et seront hébergés en famille ou dans des résidences étudiantes. Ils y retrouveront également des étudiantes du programme ERASMUS du lycée de Uturoa qui prolongeront leur stage.