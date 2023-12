Dengue 2 : une deuxième pulvérisation à Papeete, pas de nouveau cas

Il y a une semaine, après 3 ans sans aucun cas recensé, la dengue de type 2 est réapparue à Papeete. Pour éviter une propagation du virus, des pulvérisations ont eu lieu, dont une ce lundi matin. « Dans notre procédure de lutte périfocale, c’est-à-dire que suite à la détection d’un cas index de dengue ou d’un cas autochtone, on met tout de suite en place cette procédure qui consiste à faire une première pulvérisation et ensuite une deuxième pulvérisation par sécurité parce qu’on ne sait jamais si à la première pulvérisation il y a des moustiques qui n’ont pas été touchés, explique Glenda Melix, directrice du bureau de santé environnementale.

Ambre Van Cam vétérinaire officielle au centre de santé environnemental, était à Papeete ce matin pour la pulvérisation dans la zone concernée. Des consignes avaient été données aux habitants afin que le produit agisse au mieux : laisser les fenêtres ouvertes, protéger les ruches… Ce produit ? De la deltaméthrine, un insecticide « donc à usage contre les insectes, les moustiques. Et à la dose utilisée, donc 20g/l de produit, ce qui représente l’équivalent de 1g par 1 hectare, il n’y a pas du tout d’effet sur la santé des mammifères, donc les animaux domestiques, les hommes et l’usage est préconisé aussi par l’OMS, souligne la vétérinaire.

Nous, on porte les combinaisons et les masques parce qu’on est exposés au plus près du produit et on est amenés à manipuler ces produits plusieurs fois alors que la population, elle, va être exposée ponctuellement et lorsque le produit va être dilué dans toute l’atmosphère. »

Crédit Tahiti Nui Télévision

Cette pulvérisation d’insecticide est d’autant plus importante qu’en cette période chaude et humide, les moustiques se reproduisent plus vite, et le virus aussi. Aucun autre cas de dengue de type 2 n’a pour l’instant été détecté.

Comment la dengue 2 est-elle réapparue sur le territoire ? Pas de certitude, mais selon Glenda Melix, « quand on a le virus de la dengue, on peut être asymptomatique et ne pas consulter le médecin. »

Une seule chose à faire : éliminer les gites autour de soi : « le moustique Aedes aegypti qui transmet le virus de la dengue ne vole pas très loin autour de la maison. (…) Il ne vole qu’à 80m donc ça veut dire que c’est autour de soi qu’on a les gites à moustiques. Donc il faut aller rechercher toute eau stagnante et les éliminer au niveau de son jardin, dans sa maison, dans les sous pots ».

Et au moindre symptôme de la maladie, « surtout une fièvre brutale, des maux de tête, il faut consulter un médecin qui prescrira le test de diagnostic nécessaire ».