Demandes de passeports : le service en panne dans plusieurs communes

Impossible de récupérer un passeport ou de faire une nouvelle demande à Arue. Idem pour les cartes d’identité. Le matériel utilisé par la commune et qui appartient à l’Etat, est en panne : “On est confrontés depuis jeudi à une déconnextion. On ne sait pas à quoi c’est dû. Nous, tout ce qu’on peut faire c’est envoyer des messages en métropole pour leur dire ce qu’il se passe ici, explique Temoe Teina, agent de la commune de Arue. Sans ce dispositif de recueil, on ne peut pas faire de demande de passeport et cartes d’identité. On est que quelques communes à être dotées du dispositif de recueil.”

Les déconnexions peuvent arriver, mais cette fois “c’est plus de trois jours de déconnexion. On comprend que les administrés s’impatientent”, confie Temoe.

Même souci à Tubuai. La commune est la seule des Australes à proposer ce service. “En ce moment, avec le DNB, on est à peu près à 15 demandes par jour”, explique une employée de l’Etat civil.

Paea et Mahina sont également concernées. Des interventions en téléservice sont prévues cette semaine par l’agence nationale des titres sécurisés pour rétablir le service.

À Tahiti, seules les communes de Arue, Paea, Punaauia, Faaa, Papeete, Pirae, Mahina et Taravao peuvent recevoir les demandes de passeports et pièces d’identité. Chaque commune peut recevoir ses propres administrés et ceux d’autres communes.

À savoir également : lorsque votre passeport est prêt, vous avez jusqu’à 3 mois pour le récupérer. Passé ce délai, il est détruit. À Arue, environ 10 passeports sont détruits chaque année…