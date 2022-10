Delta Airlines desservira la Polynésie à compter de décembre 2022

La compagnie américaine a souhaité desservir la Polynésie à raison de trois vols hebdomadaires au départ de Los Angeles, les mardis, jeudis et samedis, à compter du 17 décembre 2022 jusqu’au 25 mars 2023. L’arrivée du vol à Papeete est programmée à 18 heures.

Delta Airlines desservira la Polynésie avec un appareil Boeing 767-300 ER d’une capacité de 226 sièges. La demande représente un total de 42 vols sur la période considérée de 14 semaines et une offre globale de 18 984 sièges.

Cette offre supplémentaire, en saison hiver, permet de compenser la baisse du nombre de fréquences des opérateurs historiques durant cette période.

Cette demande de Delta Airlines fait suite à une volonté ancienne (2016) de la compagnie de venir en Polynésie.

La compagnie compte plus de 92 millions de membres fidélisés dans le monde dont 7 millions en Asie. Son Hub de Los Angeles connecte 62 villes des États-Unis et plus de 20 destinations internationales auxquelles s’ajoutent près de 35 destinations opérées par les membres de l’alliance Skyteam dont elle fait partie avec Air France.

Préalablement à cette décision, l’ensemble des professionnels du tourisme et de l’arien a été consulté. De nombreux échanges ont également eu lieu avec Delta Airlines afin d’adapter le choix des avions ainsi que les horaires d’arrivée en Polynésie française. En effet, le samedi soir est un moment de forte affluence à l’aéroport. Après négociation, Delta atterrira à 18 heures soit près d’une heure avant le premier vol de la soirée, permettant l’absorption des flux de passagers. Cette période de “test” de 3,5 mois, permettra à tous les acteurs (aéroportuaires, hébergeurs, et de manière générale tous les acteurs du tourisme) d’évaluer les impacts de l’arrivée de ce nouvel opérateur sur notre territoire.