Délinquance : une 2e promotion d’agents de prévention et de proximité en cours

Le ministre de la Jeunesse et de la Prévention contre la délinquance Naea Bennett, a participé ce jeudi matin à la Présidence, à la présentation de la formation d’agent de prévention et de proximité, mise en place par la Délégation pour la prévention de la délinquance de la jeunesse (DPDJ) et le Régiment du service militaire adapté (RSMA).

Une première formation d’une durée de 6 mois a eu lieu en 2021. La seconde promotion a démarré le 1er mars dernier et finira le 30 novembre 2022. Ce sont ainsi 20 jeunes, de 18 à 26 ans en formation au RSMA, qui bénéficient d’apports théoriques divers (en relation avec les notions de proximité et de prévention) et qui sont accueillis dans leur commune respective pour un stage de proximité. Ce sont les communes de Hitia’a O te Ra, Mahina, Pirae, Faa’a, Teva I Uta, Taiarapu-ouest et Taiarapu-est, qui ont accepté d’être partenaires dans cette nouvelle aventure que mènent la DPDJ et le RSMA.

L’agent de prévention et de proximité au sein de la DPDJ est au cœur des populations, au cœur des partenariats, au cœur des actions. Ses activités sont les suivantes :