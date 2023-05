Découvrez les 8 candidates au titre de Miss Dragon 2023

Heimiti Teng, 50e représentante de la communauté chinoise du fenua, avait été élue en 2019. Le concours n’avait plus eu lieu depuis, la crise sanitaire venant perturber son organisation.

Après 4 ans, le concours revient avec une nouvelle organisation, un nouveau logo et de nouvelles candidates. Elles ont entre 19 et 24 ans et sont 8 à convoiter le titre et la couronne.

Les candidates ont un mois pour se préparer. Elles auront droit à un cours de maquillage, un cours de pâtisserie ou encore une sensibilisation à la préservation de l’environnement. Comme dans d’autres concours de beauté, les jeunes femmes passeront également une épreuve orale.

La soirée d’élection se déroulera le samedi 10 juin à la mairie de Papeete. Quatre passages sont prévus : un passage « impérial », un passage en maillot, un talent show sur le thème des héroines, et enfin, le passage en tenue chinoise traditionnelle.

Cette année le public aura la possibilité de voter via SMS. Les infos sont à suivre sur la page officielle du concours.

Les 8 candidates :

Kim Yen Chongue, candidate n°1

Hereiti Ung, candidate n°2

Teanuanua Hong, candidate n°3

Stéphanie Temaiana Pang, candidate n°4

Ranitea Monpas, candidate n°5

Romane Xiao Hong, candidate n°6

Maimiti Iorss, candidate n°7

Nanihi Aunoa Line, candidate n°8