Déconfinement : la population de Raiatea entre soulagement et incompréhension

A compter du samedi 9 octobre et jusqu’au 17 octobre, le confinement sera levé en Polynésie. Une décision qui suscite de la joie chez certains et de l’incompréhension chez d’autres. A Raiatea, la population est consciente que le non-respect des gestes barrières et surtout l’augmentation des cas positifs pourraient compromettre leur liberté…