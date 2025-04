Décès d’un gendarme polynésien : une minute de silence observée, ce jeudi

Cette minute de silence sera observée dans « chaque entité relevant du ministère de l’Intérieur », ce jeudi. Le lundi 7 avril, l’adjudant Thierry Teriierooiterai, qui se trouvait « en position d’astreinte commandement », a « fait un malaise à son domicile ».

Pris en charge par les secours, il a été transporté au centre hospitalier de Polynésie mais « au regard de la dégradation de son état », il a été évacué le mercredi en Nouvelle-Zélande où il est malheureusement décédé le lendemain.

« L’adjudant Thierry Teriierooiterai, natif de Papeete, a intégré la 7e compagnie d’instruction de l’École de gendarmerie de Montluçon (03) le 11 avril 1995. À l’issue de sa formation, il a été affecté, en avril 1996, au groupe des pelotons mobiles de Papeete. Entre mai 1997 et novembre 2024, il a servi successivement au Peloton de surveillance et d’intervention de gendarmerie de Papeete, puis au sein des Brigades territoriales autonomes de Rikitea, Tuamotu-centre, Tubuai et Faaa, où il a été promu au grade d’adjudant le 1er janvier 2024. Il était affecté au groupe de commandement de la Compagnie des Archipels depuis le 1er décembre 2024 », indique le ministère de l’Intérieur.

Âgé de 50 ans, l’adjudant Teriierooiterai était marié et père de deux enfants.