Décès du pasteur Jacob Taruoura dit Iteraera

Figure emblématique de Bora Bora et des îles Sous-le-Vent, le pasteur Iteraera a aussi formé de nombreux jeunes espoirs du va’a à Tahiti. Il était partie prenante de toutes les courses et les compétitions de pirogue des îles Sous-le-Vent et a mis, toute sa vie durant, son énergie, son temps et son charisme au service du sport et des jeunes sportifs polynésiens.

Engagé en paroisse et auprès des fidèles de l’Église protestante, le pasteur Iteraera était également un homme de la terre, un agriculteur infatigable. Fin connaisseur des cycles lunaires, de la nature des sols et des végétaux, il aimait la terre et y était profondément attaché. Tribun charismatique et grand évangéliste, il était aimé des jeunes, ainsi que de tous ceux qui, un jour, eurent la chance de croiser son chemin.

Il manquera à son île de Bora Bora, à sa paroisse et à la grande famille du va’a dont il était un des patriarches respectés.