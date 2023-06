Décès de Laurent Bessou, fondateur et PDG de South Pacific Management

Installé au fenua depuis 1981, Laurent Bessou « était une personne aimée et respectée de tous qui a œuvré toute sa vie au développement du tourisme en Polynésie et de son rayonnement à l’étranger » indique le groupe SPM, qui gère actuellement l’atoll de Nukutepipi et le motu Nao Nao.

Il a été, entre autres, propriétaire et gestionnaire de cinq sociétés : Tahiti Nui Travel, Tahiti Tours, Tekura Tahiti Travel et South Pacific Management (depuis 1988), Il a été également le propriétaire, fondateur et directeur général de Tahiti Magazine (de 1984 à 2005).

Laurent Bessou avait reçu de nombreux prix dont celui de l’Homme du tourisme de l’année en 1985, décerné par la Chambre de commerce de Tahiti.

Il a été membre du conseil d’administration de l’Organisation du tourisme du Pacifique Sud (SPTO), d’Air Tahiti Nui, de la caisse de prévoyance sociale (CPS) et du GIE Tahiti Tourisme, ainsi que du Syndicat national des agences de voyage (SNAV), de l’Association des tour-opérateurs américains (USTOA), de l’Association du transport aérien international (IATA), de la Pacific Asia Travel Association (PATA) et de l’association des tours opérateurs et agences de voyages du Japon JATOA. En outre, il a été président du Syndicat des agences de voyages de Polynésie française.