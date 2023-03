Decathlon Tahiti ouvrira ses portes « avant les Jeux Olympiques »

Ce projet muri de longue date par le groupe Moana Nui, que dirige l’homme d’affaires Yves Buhagiar, est en cours de concrétisation. Le chantier, qui a débuté en novembre 2022, en est actuellement à la phase de gros œuvre et l’ouverture de l’enseigne est programmée pour le premier semestre 2024.

« On souhaitait monter ce projet car on estimait qu’il manquait une grande surface dédiée au sport en Polynésie qui propose des produits de qualité, innovants et à des prix attractifs. Decathlon est une grande enseigne, la préférée des Français, et le leadeur de la grande distribution des articles de sports. Notre souhait est de promouvoir le sport auprès du plus grand nombre de Polynésiens », explique à TNTV un représentant du groupe Moana Nui.

Les marques phare de l’enseigne française seront proposées mais aussi des équipements et des accessoires pour une cinquantaine de disciplines sportives. (Crédit TNTV/ Droits réservés)

Implanté sur un vaste terrain de 17 000 mètres carrés, sur les hauteurs de Punaauia, Decathlon Tahiti offrira 2888 mètres carrés de surface de vente, mais comprendra aussi des bureaux et deux espaces de stockage. Un parking souterrain de 114 places, et un second en extérieur de 45 places, permettront d’accueillir la clientèle.

Les marques phare de l’enseigne française, notamment Tribord (sports aquatiques) ou Quechua (randonnée), pour ne citer que les plus connues, seront bien entendu proposées. Mais aussi des équipements et des accessoires pour une cinquantaine de disciplines sportives.

Un “city stade” ouvert à la clientèle jouxtera le magasin. (Crédit TNTV/ Droits réservés)

En extérieur, sur un espace de 1000 mètres carrés, les clients pourront en outre profiter d’un « city stade » comprenant mini-terrains de basket, de volley et de football, ainsi que d’une aire d’agrès. L’aménagement d’un « pump track », un parcours à bosses pour vélos et trottinettes, est également envisagé.

« Ce projet s’inscrit pleinement dans la volonté du maire de Punaauia de développer une grande aire sportive et de loisirs dans cette zone, à proximité du club de Phenix », souligne ce représentant du groupe.

Côté recrutements, une quarantaine d’embauches est prévue à terme. « Nous allons rechercher des profils de sportifs confirmés. Des personnes qui pourront conseiller la clientèle en toute connaissance de cause », précise celui-ci.

Le coût global de ce projet (l’acquisition du foncier, l’aménagement de la parcelle et la construction du bâtiment), s’élève à quelque 1,8 milliard de Fcfp.