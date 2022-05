De nouveaux véhicules pour les pompiers d’aérodromes

COMMUNIQUÉ - Le vice-président, et ministre en charge des Transports interinsulaires, s’est rendu ce jeudi après-midi sur les remblais de Vaitupa à Faa’a, à l’occasion de la présentation et de la démonstration des nouveaux véhicules et outils d’intervention des pompiers d’aérodromes. Il était accompagné du directeur de l’aviation civile, Georges Puchon, des représentants de la commune de Faa’a et de la direction d’ARGOS.