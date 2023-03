De nouveaux locaux techniques à l’hôpital d’Afareaitu

Le nouveau bâtiment logistique et technique de l’hôpital d’Afareaitu a été inauguré ce matin par les officiels du Pays et de la commune de Moorea-Maiao. Ces nouveaux locaux intègrent un pôle administratif et logistique. Côté soins, il y a maintenant un centre dentaire flambant neuf et une pharmacie.

L’hôpital d’Afareaitu continuera de s’agrandir dans les prochains mois. En effet, le Pays doit poursuivre les travaux restants relatifs à l’agrandissement du bâtiment d’hospitalisation avec l’ajout de quatre chambres supplémentaires. Une phase finale d’étude se consacre à l’autonomie énergétique, à la gestion des fluides médicaux et à la gestion des déchets, pour s’insérer dans une dynamique écologique des soins de santé.

Le chantier doit, in fine, augmenter les capacités d’hospitalisation et améliorer la prise en charge de la population de l’île. Un moyen de soulager la pression sur le centre hospitalier du Taaone, comme l’explique Philippe Biarez, médecin chef de l’hôpital : “Actuellement, nous avons 13 lits d’hospitalisation. Nous allons passer à 17 lits, avec une capacité de 20 en cas de crise. Pendant la crise Covid, on a eu énormément de situations de soins intensifs, donc on augmente nos compétences. S’il y a une épidémie, on sera mieux armés“, s’est-il réjoui.