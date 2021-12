De nouveaux aménagements prévus plage de Vaiava à PK 18

L’opération d’aménagement est inscrite au contrat de développement et de transformation (CDT) État / Pays.

À la suite de l’acquisition de parcelles mitoyennes au site, la Polynésie française a souhaité agrandir et mettre en valeur cet espace majeur d’accès à la mer de la côte ouest de Tahiti.

L’opération consistera notamment à :

• réaménager et réorganiser la zone de stationnement dans son ensemble comprenant une entrée et une sortie, ainsi que les voies de circulation correspondantes. L’espace sera végétalisé avec un parking paysager ;

• aménager un parc paysager de détente comprenant des tables de pique-nique ;

• construire une structure ouverte de type fare potee multi usages ;

• mettre en place une zone dédiée à de la restauration ambulante type « roulotte » ;

• créer en bord de lagon un point de vue de style « deck suspendu », agrémenté d’une signalétique d’interprétation ;

• installer le poste de secours de la commune de Punaauia ;

• reprendre la façade du site sur tout le linéaire de la route de ceinture via l’installation d’une clôture intégrée dans le paysage permettant un accès sécurisé au site.

Les 10 mois de travaux débuteront en janvier 2022. La réalisation des nombreux aménagements facilitera l’accès à la mer pour le public local et touristique. Le site accueille en effet plus de 200 000 personnes à l’année et est très apprécié des familles.

La réhabilitation du PK 18 est soutenue financièrement à 50 % par l’État pour un montant total de 18 080 000 Fcfp L’administrateur des îles du Vent et des îles Sous-le-Vent s’est félicité du concours conjoint de l’État et du Pays sur cette opération d’investissement ainsi que de l’implication de la commune de Punaauia et de son tavana.