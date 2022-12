De futurs nouveaux bureaux de poste pour Uturoa et Bora Bora

Le réseau postal de Fare Rata couvre les 5 archipels de la Polynésie française avec 85 bureaux de postes, lui permettant de répondre aux missions de service public et d’intérêt général confiées par l’Office des postes et télécommunications (OPT). Dans le cadre de la convention d’objectifs et de performance signée avec le Pays le 5 février 2020, pour la période 2020-2023, la S.A.S. Fare Rata s’est engagée à présenter au Pays des projets stratégiques à fort impact financier. En contrepartie, le Pays, s’est engagé à accompagner financièrement cette dernière sous forme de subventions d’investissement.

Ainsi, Fare Rata a identifié 8 bureaux de poste prioritaires à rénover ou reconstruire, pour la période 2022 et 2023.

Le Conseil des ministres a approuvé deux subventions d’investissement en faveur de la S.A.S. Fare Rata pour la reconstruction et rénovation des bureaux de poste de Uturoa et Bora Bora. Les projets s’inscrivent dans un plan d’investissement stratégique majeur qui participe à la modernisation et l’amélioration de l’outil de travail du réseau de Fare Rata.

En effet, les deux bureaux de postes accueillent environ 155 000 visiteurs par an, avec une activité économique en croissance.

Le bureau de poste d’Uturoa, situé en centre-ville, occupe un immeuble à deux niveaux, dont les derniers travaux datent de près de 40 ans. La détérioration de l’agence a nécessité sa fermeture en 2019 et l’activité fut transféré à la gare maritime. Le Pays participera à hauteur de 150 millions de Fcfp, soit 82% du montant d’investissement.

Pour le bureau de Bora Bora, situé dans le village de Vaitape, les travaux de rénovation permettront de rénover le bâtiment ainsi que de rajouter 1 000 boîtes postales supplémentaires pour accompagner l’augmentation de l’activité. Le Pays participera à hauteur de 50 millions de Fcfp, soit 62% du montant d’investissement.