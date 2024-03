David Michigan : closing et promesses de gains à prendre avec précaution

Une vidéo pour mieux comprendre comment fonctionne le closing, torse nu… Pourquoi pas ? David Michigan use de son corps musclé pour attirer les followers et promouvoir surtout un large panel de formations payantes : de la perte de poids, au secret de la guérison, en passant par le yoga ou la phytothérapie.

Mais le closing explique Me Léo Peuillot, avocat, ce n’est rien d’autre chose que la vente d’un produit. « Le closing c’est un terme un peu à la mode, un peu bling bling, mais c’est de la vente, du marketing. »

L’influenceur aux abonnés fantômes selon plusieurs articles de presse et médias en ligne, parvient à convaincre avec l’appât du gain rapide comme formule magique : « Les commissions c’est entre 50 et 60%. Tu as bien entendu », lance-t-il en vidéo.

Si sur les réseaux sociaux, ces publications vendent du rêve et cumulent les likes, la réalité est tout autre pour certains adhérents. Des Polynésiens y ont cru en signant le contrat auprès d’un « closeur »… Avant de s’apercevoir qu’elles n’arrivaient pas à payer totalement le coût de la formation, même en plusieurs mensualités.

« Si c’est trop beau pour être vrai, c’est sûrement que ce n’est pas vrai.«

Certaines disent même avoir été menacées par les vendeurs. Elles témoignent de manière anonyme. « La personne qui m’a approchée m’a proposé le package à 180 000 Fcfp payable soi-disant en 8 fois. J’ai choisi ce package. J’ai payé ma première mensualité. » Mais aujourd’hui, elle souhaite arrêter. pas si simple… « Je reçois des menaces parce que je ne paie plus mes mensualités, parce que j’ai envie d’arrêter. »

Les professionnels du droit appellent à la vigilance. « Si c’est trop beau pour être vrai, c’est sûrement que ce n’est pas vrai. Si on vous promet monts et merveilles, que vous allez gagner de smillions avec une formation que vous allez payer 100 000 Fcfp, il y a probablement anguille sous roche », prévient Me Adrien Huguet.

Rappelons que la Polynésie propose plusieurs centres de formation, et que des aides financières pour monter sa petite entreprise existent également. Des aides qui, elles, ne coûtent rien.