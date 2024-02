Cyberfenua : un premier forum de la cybersécurité pour sensibiliser avant les JO

Un tout premier forum polynésien de la cybersécurité à moins de 5 mois de la tenue de l’épreuve de surf des Jeux olympiques au fenua : ce n’est pas un hasard. « Toutes les compétitions internationales sont un aimant à hackers, explique Stéphane Gavignet, chargé de mission sécurité des activités d’importance vitale et protection du secret de la défense nationale. Nous, on est partis de cette démarche-là au haut-commissariat de se dire que puisque la Polynésie accueille une épreuve des JO, forcément, on devient une cible pour tout le monde, au même titre que les organisations situées dans l’hexagone ». D’autant que le niveau de cybersécurité en Polynésie est assez faible selon les experts, « principalement par manque de conscience de la menace », estime Stéphane Gavignet.

« Depuis de nombreuses années, on ne s’est pas occupé des systèmes d’information au niveau des entreprises du Pays, publiques comme privées, déclare le directeur de la DGEN Eugène Sanford. (…) Aujourd’hui, la question n’est plus de savoir si on risque de se faire pirater, mais quand ».

Ce forum qui se déroulera du 28 février au 1er mars à la CCISM, sera donc l’occasion de sensibiliser. Car la « cybersécurité n’est pas qu’une affaire de spécialistes, souligne Stéphane Gavignet. J’ai l’habitude de faire la comparaison avec les enjeux sanitaires : être médecin est une affaire de spécialistes. Mais, tu auras beau avoir le meilleur système de santé du monde avec les médecins les mieux formés, le matériel le plus performant, s’il n’y a pas d’hygiène derrière, tu auras toujours des crises sanitaires. »

Parmi les menaces pour les particuliers : l’usurpation d’identité, la récupération de données personnelles comme les données bancaires, le cyberharcèlement etc.

Favoriser le choix de filières du numérique chez les jeunes

Organisé par l’État et le Pays, le forum Cyberfenua est ouvert à tous : professionnels, particuliers, mais aussi aux plus jeunes. 170 élèves issus de plusieurs établissements scolaires sont attendus le vendredi 1er mars pour la journée consacrée aux scolaires. Il s’agira de faire de la prévention auprès de ce public, mais aussi et surtout de leur faire découvrir certains métiers… Car le Pays a pour objectif de développer l’économie numérique pour faire du fenua un véritable « hub » dans le Pacifique Sud. « Il faut leur donner une appétence à des métiers qu’ils ne connaissent pas forcément, estime Eugène Sandford. (…) On a besoin de tous les niveaux, que ce soit des ouvriers spécialisés, mais aussi des ingénieurs, des architectes… C’est tout cela qu’il faut construire. »

Des experts viendront donc échanger avec les jeunes. « Sur la journée des scolaires, on aura d’une part des professionnels de la cybersécurité qui viendront présenter leur métier, expliquer ce qu’ils font au quotidien, quel est leur job, aussi bien des experts des entreprises privées qui accompagnent actuellement des entreprises, mais aussi les gendarmes (…). Et puis on aura un deuxième volet avec les établissements locaux qui viendront présenter leurs formations ».

Enfin, ce forum est organisé avec Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (Anssi). Le délégué aux Outre-mer Moïse Moyal assistera à l’événement et participera à plusieurs conférences.

PRATIQUE

Cyberfenua

Du 28 février au 1er mars

De 8h à 18h

à la CCISM



𝐉𝐎𝐔𝐑𝐍𝐄𝐄 𝐏𝐑𝐎𝐅𝐄𝐒𝐒𝐈𝐎𝐍𝐍𝐄𝐋𝐒 𝐄𝐓 𝐂𝐎𝐋𝐋𝐄𝐂𝐓𝐈𝐕𝐈𝐓𝐄𝐒 : Confiance numérique et sécurité informatique.

Mercredi 28 février de 08h00 à 18h00

Entrée gratuite sur inscription



𝐉𝐎𝐔𝐑𝐍𝐄𝐄 𝐆𝐑𝐀𝐍𝐃 𝐏𝐔𝐁𝐋𝐈𝐂 : Hygiène numérique et bonnes pratiques cyber.

Jeudi 29 février de 08h00 à 18h00

Entrée gratuite sur inscription



𝐉𝐎𝐔𝐑𝐍𝐄𝐄 𝐒𝐂𝐎𝐋𝐀𝐈𝐑𝐄𝐒 : Formations et carrières du numérique.

Vendredi 1er mars de 08h30 à 15h00

Journée dédiée aux établissements scolaires (sur invitation)



Pour l’occasion, la DGEN organise un « quiz des bonnes pratiques ». Pour participer, inscrivez vous à l’événement ici et remplissez ce formulaire



Inscriptions et programme complet ici