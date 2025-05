Cryptomonnaies : Tahiti célèbre le Bitcoin Pizza Day

C’est la première fois que le fenua participe à cet événement mondial. Le Bitcoin Pizza Day célèbre la première transaction au monde en Bitcoin, la cryptomonnaie historique. Ce jeudi, une quarantaine de passionnés et curieux se sont donné rendez-vous au parc Paofai. Objectif : échanger sur le sujet et partager quelques pizzas.

Pourquoi des pizzas ? L’histoire remonte au 22 mai 2010. Laszlo Hanyecz développeur informatique, parvient ce jour-là à échanger 10 000 bitcoin contre deux pizzas. Des pizzas d’une valeur de 25 dollars US.

Coïncidence, ce 22 mai 2025, le Bitcoin a atteint sa valeur record. Un BTC valait ce matin 111 672 dollars US soit plus de 11 millions de Fcfp. Les 10 000 Bitcoin échangés en 2010 valent donc aujourd’hui près de 118 milliards de Fcfp… « Les acteurs de cette première transaction économique dans le vrai monde n’avaient clairement pas conscience qu’ils allaient marquer l’histoire, raconte Hellmouth Banner, patron de Dinovox et PICS Academy. Bitcoin à l’époque est connu par quelques centaines de personnes et échangé par encore moins d’individus, essentiellement des développeurs, des gens un petit peu geeks, un peu connaisseurs, qui s’en servent, qui sentent son potentiel, mais qui s’en servent pour faire vivre le concept plutôt que dans une logique financière et économique. Quinze ans plus tard, bien évidemment, on a changé complètement d’univers.«

Loin d’être un phénomène de mode, l’usage des cryptomonnaies se démocratise. Au fenua, plusieurs dizaines de commerces acceptent ou sont en voie d’accepter les paiements en cryptoactifs. « Suite aux deux grosses formations qu’on a réalisées et aux initiatives individuelles des uns et des autres -tout le monde peut s’informer et se former lui-même- on doit avoir une vingtaine de commerces et de prestataires qui utilisent déjà bitcoin dans leurs activités. Autant qui s’y apprêtent dans les semaines qui viennent et le potentiel est assez important pour les années qui arrivent, je pense ».

Et, peut-on acheter des pizzas en bitcoin à Tahiti ?… La réponse est oui. « Certaines pizzerias les acceptent, et puis de manière un peu déportée, (…) certaines néobanques, aujourd’hui en Polynésie offrent à la fois des services bancaires classiques, mais également, proposent une dimension crypto avec ce qu’on appelle un wallet autogéré, un portefeuille numérique dont vous détenez l’intégralité de la propriété de la souveraineté. Si vous avez des bitcoins, vous êtes un chanceux, et en plus, vous pouvez tout simplement les convertir en monnaie fiat, en francs pacifiques, et payer avec votre carte de paiement, tout à fait traditionnellement, dans votre pizzeria favorite, même si elle n’accepte pas encore bitcoin en tant que telle. »