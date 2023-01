CrossFit : les athlètes du fenua parés pour le Wodapalooza de Miami

Les 17 athlètes du fenua ont débarqué hier soir à Miami, après le long trajet depuis Papeete et Los Angeles. Ils participent à la 10e édition du Wodapalooza Fitness Festival, du 13 au 15 janvier. Cette compétition internationale, qui compte parmi les plus importantes de la planète, rassemble chaque année des milliers de sportifs passionnés de fitness.

Yves Tehau, Mickaek Galera ou encore Storm Wolff se frotteront aux plus grands athlètes du monde pendant les trois jours de compétition, où près de 2500 compétiteurs sont inscrits.

Au programme, 6 Workout of the Day : Squats (Front, Back, et Overhead), Natation, Course à pied, et Ring Muscle-ups.

La délégation Tahitienne tentera de faire mieux que l’an passé, avec notamment la belle deuxième place des Tahitian Wolf.