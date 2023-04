Croisière : le Pays veut atteindre « 1500 escales par an à partir de 2025 »

Plus d’une trentaine de compagnies de croisière ont participé à ce Salon pour travailler sur les itinéraires de 2024 et 2025. La délégation polynésienne était composée du « président du Tahiti Cruise Club, Bud Gilroy, des représentants du Tahiti Tourisme, d’Air Tahiti Nui, et de Tahiti Nui Travel, avec le soutien du Service du tourisme et de la Commune de Papeete », indique le communiqué.

« Dans la continuité des années précédentes, l’objectif est de pouvoir échanger directement avec les décideurs du secteur, les informer sur les évolutions et les programmes d’aménagements et d’infrastructures, ou les possibilités de coopérations marketing ».

Pour la délégation polynésienne il s’agissait de détailler auprès de ses interlocuteurs les « capacités réceptives de chaque île, de faire le bilan des opérations passées, d’envisager de nouveaux itinéraires, ou encore d’organiser l’ensemble de la logistique nécessaire au renforcement des têtes de lignes à Papeete ». « L’enjeu est de les inciter à accroître leurs nombres d’escales en Polynésie avec des navires adaptés à la destination et de maintenir chaque année une moyenne de moins de 500 passagers par escale », poursuit le communiqué.

Le South Pacific Cruise Forum à Papeete en fin d’année

Entre 2015 et 2019, l’activité a été doublé pour le fenua avec 1000 escales annuelles. Mais « la Polynésie a fixé de nouveaux objectifs pour atteindre et garantir un seuil de 1500 escales par an à partir de 2025 ».

« Nous parvenons à développer un modèle original de croisière, durable et coordonné, avec des navires de petites et moyennes tailles, adaptés à nos îles et à leurs capacités d’accueil. Les opérateurs nous suivent dans cette voie (…) Nous touchons déjà plus d’une trentaine d’îles en Polynésie, pour un total d’une cinquantaine dans le Pacifique. Nous organisons en fin d’année avec nos partenaires le second South Pacific Cruise Forum sur Papeete, pour que cette dynamique s’amplifie et que tous ensemble nous puissions choisir notre développement, anticiper et nous adapter », a indiqué Bud Gilroy, cité dans le communiqué.

Mathieu Béchonnet, le directeur général de Air Tahiti Nui a, lui, souligné que les croisières étaient « essentielles » à la compagnie locale : « Les accords que nous avons avec les armateurs constituent un levier pour optimiser l’activité de notre flotte. Ils constatent que nous sommes toujours la meilleure option pour leurs clients pour venir à Tahiti ».