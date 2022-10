Croisière : le navire Winstar en escale à Raiatea

Après le Celebrity Eclipse, c’est au tour du Winstar d’accoster à Raiatea. À terre, le président de la compagnie Windstar Cruises, Christopher Prelog, les passagers du navire et les membres de l’équipage ont chaleureusement été accueillis par des chants et danses, et un superbe décor floral “Happy anniversary”.

Les autorités communales ont exprimé leur grande satisfaction de constater “la grande fidélité et donc la belle histoire d’amour entre la compagnie Windstar et la Polynésie et en particulier avec les Raromatai”.

(Crédit photo : présidence de la Polynésie française)

De même pour les “mamas” de l’artisanat présentes, qui ont continuellement assuré l’accueil des différents paquebots de la compagnie Windstar Cruises, et ce depuis 35 ans, sur le quai de Uturoa. Elles étaient émues par la chaleureuse cérémonie.

Les retombées économiques pour les prestataires d’activités ou pour les commerçants du centre-ville de Uturoa sont appréciées par les acteurs locaux qui ont été invités à déjeuner à bord par le Président de la Windstar Cruises, Christopher Prelog.