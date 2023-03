Crématoriums : un texte adopté va permettre aux porteurs de projets d’entamer leurs démarches

Cet arrêté suite à l’adoption par l’Assemblée de la Polynésie française de la loi du Pays fixant les conditions et modalités techniques de création, d’exploitation et de suivi des crématoriums.

S’inspirant très largement des dispositions nationales, l’arrêté porte principalement sur l’agencement de la partie publique et de la partie technique, les seuils coupe-feu des murs et ceux d’isolement acoustique, les dispositifs de sécurité et ceux du contrôle des rejets, les mesures de surveillance et d’entretien des équipements, ainsi que le démantèlement des installations et la remise en état du site en fin d’exploitation.

Travaillé en collaboration avec le Bureau de santé environnementale de la Direction de la santé, ce texte permettra aux porteurs de projet de disposer de l’ensemble des éléments techniques pour entamer les démarches administratives pour créer un crématorium.