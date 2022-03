Covid-19 : un nouveau décès en 48h

Une personne de plus a succombé au coronavirus depuis la dernière mise à jour des chiffres de la plateforme covid. Au total, 6 décès sont à déplorer depuis le 15 décembre 2021.

Néanmoins, le nombre d’hospitalisations est en baisse, avec 16 patients hospitalisés pour covid aigu dont 2 en réanimation, contre 19 hospitalisations lundi. Le nombre de nouveaux cas aussi chute, avec 774 nouveaux cas contre 952 lundi. Enfin, le taux d’incidence continue sa décente avec 928 cas pour 100 000 habitants, alors que ce chiffre s’élevait à 1 150 lors du dernier carré épidémiologique.

Cette baisse des contaminations ainsi que la couverture vaccinale des plus de 12 ans de 79,7% ont poussé le Pays a progressivement alléger les restrictions sanitaires. Lors d’une allocution donnée ce mercredi, le président Edouard Fritch a annoncé la levée de l’obligation vaccinale dès le 3 mars, excepté pour les professionnels exerçant en milieu scolaire, socio-éducatif et en milieu médical.

Le haut-commissariat a également annoncé par voie de communiqué que le pass vaccinal ne sera plus obligatoire à l’entrée des salons et des foires, et que l’obligation du port du masque en extérieur sera levée dès demain.