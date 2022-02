Covid-19 : Un nouveau décès en 48H en Polynésie

Un décès dû à la covid est survenu au cours des dernières 48 heures en Polynésie, révèlent les derniers chiffres de la plateforme covid, en date de ce vendredi. Le taux d’incidence a baissé depuis mercredi, passant de 1588 cas pour 100 000 habitants à 1 314 cas. Néanmoins, 25 personnes sont actuellement hospitalisées pour covid aigu, soit 2 personnes de plus qu’il y a deux jours.

La semaine dernière, la direction de la Santé a revu les règles d’isolement. Désormais si vous êtes positifs et présentez des symptômes, mais que vous avez un schéma vaccinal complet, un isolement de 7 jours est recommandé, 10 jours si votre schéma vaccinal n’est pas complet ou si vous n’êtes pas vacciné.

Si vous êtes positifs mais asymptomatique, vacciné ou non vacciné, le télétravail est possible. Si vous présentez un schéma vaccinal incomplet et côtoyez des personnes à risque, un isolement de 10 jours est recommandé.

Pour les enfants scolarisés et positifs à la Covid, qu’ils soient symptomatiques ou non, un isolement de 7 jours est recommandé.