Covid-19 : un nouveau décès, aucune hospitalisation en cours

Le dernier carré épidémiologique fait état d’un nouveau décès lié à la covid. Il s’agit du 14ème recensé depuis le 15 décembre 2021. On ne compte cependant aucune hospitalisation en cours, et le taux d’incidence reste bas : 16 cas pour 100 000 habitants en moyenne.

La couverture vaccinale continue sa progression : 81% des plus de 12 ans ont un schéma vaccinal deux doses et plus de 187 000 Polynésiens ont reçu au moins une dose de vaccin.

Vaccin, covid, pass sanitaire en Polynésie… Plus d’informations en cliquant ICI