Covid-19 : un décès au centre d’accueil de Paea

Dans le cadre de son plan communal de sauvegarde, la commune avait transformé la salle Manu Iti en centre d’accueil dédié aux administrés atteints de la covid, hospitalisés à domicile et dont l’isolation n’était pas possible.

Interrogé cette semaine, le maire de la commune, Antony Géros, n’avait pas caché l’attachement de sa commune aux services du Dr. Théron, médecin controversé sur le territoire en raison de sa prise de position en faveur de l’ivermectine. Le taote se défendait d’avoir soigné près de 450 personnes en un an et demi grâce à son traitement, sans jamais avoir eu à déplorer un seul décès.

Antony Géros s’est rendu ce dimanche matin auprès de la famille du patient décédé. Contacté, il demande à la population d’avoir une réflexion plus raisonnée : “il ne faut pas que la perte du capital de confiance des Polynésiens dans les moyens et outils de santé publique déployés depuis le début de cette crise à leur intention, soit de nature à amplifier davantage et systématiquement le recours aux solutions de soins alternatifs”.

Le maire de Paea a également confié qu’il communiquera d’autres éléments d’information lors d’une conférence de presse, prévue dans les jours à venir.