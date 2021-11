Covid-19 : tout savoir sur le pass sanitaire (liveblog)

Le pass sanitaire sera bientôt demandé pour les voyages inter-îles, dans les bars et discothèques, pour les concerts et spectacles, et bien d’autres événements. Comment l’obtenir ? Comment le contrôler, lorsqu’on organise un événement ? La plateforme Covid propose un point presse pour le comprendre. Suivez notre édition spéciale, à 14 h 20 sur Tahiti Nui Télévision.