Covid-19 – Rappel des mesures sanitaires pour les associations de jeunesse et sportives

Le ministère de la Jeunesse et de la Prévention contre la délinquance, en charge des Sports, souhaite rappeler aux associations de jeunesse et sportives, les principales mesures qui ont été prises.

À compter du 3 mars, l’obligation vaccinale a été levée vis-à-vis des personnes du mouvement associatif, à l’exception des structures périscolaires dédiées à l’accueil de mineurs, et les centres de vacances et de placement de vacances, avec hébergement et centres de loisirs sans hébergement.

À compter du 14 mars, le port du masque, déjà facultatif dans les espaces extérieurs, n’est plus obligatoire dans les lieux ouverts au public, établissements ou activités.

Les anciennes mesures de restriction prises pour faire face à l’épidémie ont impacté les activités et associations, entraînant ainsi leur aménagement ou leur suspension, voire leur annulation. Aussi, le ministère de la Jeunesse et de la Prévention contre la délinquance, en charge des Sports, tient à remercier le mouvement associatif pour les efforts consentis pour assurer la continuité des activités de la jeunesse et sportives, malgré les contraintes dues aux mesures sanitaires applicables.

La levée des mesures précitées va permettre aux associations de jeunesse et sportives, de relancer pleinement leurs actions à destination de la jeunesse et des sportifs. Le ministère souhaite également encourager les associations dans leurs activités, et leur assurer tout son soutien.